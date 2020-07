Chinezen boos omdat Britten Huawei uitsluiten van 5G-uitbreiding ISA

15 juli 2020

14u39

Bron: BELGA 1 De Chinese regering heeft woensdag scherp uitgehaald naar de beslissing van Groot-Brittannië om techgigant Huawei uit te sluiten van de uitbreiding van zijn 5G-netwerk. "De beslissing is in strijd met de beginselen van vrijhandel en de vrije markt, ze schaadt het wederzijdse vertrouwen en ze schaadt ook de Brits-Chinese samenwerking", zei woordvoerder Hua Chunying op een persconferentie in Peking.

"Het vormt een grote bedreiging voor de veiligheid van Chinese investeringen in het Verenigd Koninkrijk", zei de woordvoerster. Oliver Dowden, staatssecretaris van digitale aangelegenheden, maakte dinsdag bekend dat Groot-Brittannië de aankoop van Huawei-componenten voor Britse netwerkproviders verbiedt vanaf het einde van dit jaar, daarbij verwijzend naar veiligheidsproblemen en Amerikaanse sancties tegen Huawei.

Een gepolitiseerde manipulatie

Hua zei dat het verbod niet over de nationale veiligheid ging, maar "een in hoge mate gepolitiseerde manipulatie was, gebaseerd op de VS" en dat het "intimiderend, bedreigend, provocerend" gedrag in de internationale arena ging. Ze twijfelde ook aan de mate van Britse onafhankelijkheid en vroeg: "Is het Verenigd Koninkrijk bereid een vazal van de Verenigde Staten te worden?”



Het verbod is een overwinning voor de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, die een kruistocht is gestart tegen het Chinese bedrijf en beweert dat Huawei's communicatieapparatuur geïnfiltreerd is door de Chinese regering.

Groot-Brittannië hoopt na de brexit een handelsovereenkomst met de VS te kunnen sluiten, maar dat laatste zou overschaduwd kunnen worden door een geschil over Huawei.

