Chinese zakenman (69) die president Xi “clown” noemde 18 jaar cel in HAA

22 september 2020

08u04

Bron: ANP, AFP, DPA, Reuters 0 In China is een bekende vastgoedondernemer veroordeeld tot 18 jaar celstraf. Ren Zhiqiang is al lang een criticus van de Chinese president en werd onder meer beschuldigd van corruptie.

De 69-jarige man was lid van de Communistische Partij, maar spaarde de president niet. In maart meldden Ren Zhiqiangs vrienden dat hij werd vermist. Vlak voordat hij uit het publieke leven verdween, noemde de voormalig bestuursvoorzitter van staatsvastgoedbedrijf Huayuan president Xi Jinping in een artikel “een clown”.

Hij nam ook zijn coronabeleid op de korrel. Volgens Ren had het nieuwe coronavirus eerder aangepakt kunnen worden als er in China vrijheid van meningsuiting was geweest en ook journalisten niet beperkt werden in hun werk. Daarop volgden de officiële aanklacht en de uitwijzing uit de partij.

Bovenop zijn gevangenisstraf moet Ren ook een boete van 4,2 miljoen yuan (ongeveer 526.000 euro) betalen. De zestiger zou steekpenningen hebben aangenomen, overheidsgeld hebben verduisterd en zichzelf zo verrijkt hebben met omgerekend ongeveer 2,5 miljoen euro.

Zhiqiangs aanhangers ontkennen dit. Zij stellen dat hij is gestraft vanwege zijn felle kritiek op leider Xi Jinping.