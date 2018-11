Chinese winkels dumpen Dolce & Gabbana na “racistisch” filmpje jv

22 november 2018

10u26

Bron: anp/bloomberg 0 Chinese winkeliers halen duizenden producten van luxemerk Dolce & Gabbana (D&G) uit hun schappen in een reactie op omstreden filmpjes. Ook webwinkels doen het merk in de ban.

In de spotjes, waarin een meisje typische Italiaanse producten als spaghetti en pizza met stokjes probeert te eten, drijft het Italiaanse modemerk volgens Chinezen de spot met gewoontes en tradities van het land. De campagne wordt bestempeld als racistisch en ongevoelig.

Onder meer webwinkel Yangmatou heeft de verkoop van tienduizenden D&G-producten gestaakt. Ook via de winkelplatforms van Koala, JD.com en Tmak, onderdeel van internetreus Alibaba, zijn D&G-artikelen niet meer verkrijgbaar.

Op de sociale media was voordien al opgeroepen tot een boycot van het merk. Racistisch, denigrerend en niet grappig, aldus de commentaren. De controverse werd nog aangewakkerd nadat schermafbeeldingen waren opgedoken van een discussie op Instagram tussen sterontwerper Stefano Gabbana en een volger waarin Gabbana uithaalt naar China. Later meldde Dolce & Gabbana dat de account van het merk en de ontwerper werden gehackt, excuseerde het bedrijf zich en klonk het dat Dolce & Gabbana van de Chinese cultuur houdt en die respecteert. Het modehuis annuleerde in allerijl een Chinese modeshow.

China is een belangrijke groeimarkt voor luxemerken. Chinezen gaven vorig jaar meer dan 100 miljard dollar uit aan artikelen in dit hogere segment.