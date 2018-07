Chinese weg stort meters naar beneden Arne Adriaenssens

02 juli 2018

16u48 0

In Sinchuan, een provincie in het zuidwesten van China, is zondag een bergweg ingestort. De stukken asfalt vielen tientallen meters diep. Over een afstand van vijftig meter is de weg volledig verdwenen. Als bij wonder raakte niemand gewond.

De plaatselijke autoriteiten onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. Verwacht wordt dat de bodem verzwakt was door de overvloedige regenval van de laatste weken en de weg het daarom begaf.