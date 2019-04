Chinese vrouw met malware opgepakt in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago IB

03 april 2019

03u03

Bron: Belga, Reuters 0 In het resort Mar-a-Lago in Florida, waar president Donald Trump verbleef, is zaterdag een Chinese opgepakt die in het bezit was van verschillende telefoons, ‘malware’ en twee Chinese paspoorten. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vandaag gepubliceerd werden.

Zhang Yujing, afkomstig uit de Volksrepubliek China, beweerde dat ze naar het zwembad van de club wilde gaan om de eerste controles te passeren, blijkt uit het verslag van haar arrestatie. Ze profiteerde van het feit dat op de lijst met geaccrediteerde personen een naamgenoot stond, en van de taalbarrière. Zo kon ze de controlepost passeren.

Met een golfkarretje werd de vrouw vervolgens naar de receptie van het complex gebracht, waar ze zei dat ze uitgenodigd was voor een evenement van een Amerikaans-Chinese vriendschapsgroep van de VN.

Malware

De receptioniste, die geen spoor vond van het evenement, sloeg alarm. Tijdens haar verhoor stelden de veiligheidsagenten van de president vast dat de Chinese vier smartphones bij zich had, een computer, een harde schijf en een USB-stick met ‘malware’.

De vrouw is beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen en van het binnendringen van een beveiligde plek. Ze kon echter niet tot bij de president raken. Die was op het moment van de feiten aan het golfen in een ander deel van de club.