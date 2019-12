Chinese vrouw dagvaardt ziekenhuis dat weigert haar eitjes in te vriezen omdat ze single is kv

24 december 2019

21u06

Bron: The Guardian, Reuters 0 De Chinese Teresa Xu bezocht eind vorig jaar een ziekenhuis in Peking, omdat ze haar eitjes wilde laten invriezen. De vrouw kreeg er echter het deksel op de neus omdat ze alleenstaande is. De procedure is immers enkel weggelegd voor getrouwde koppels. Nu heeft Xu besloten om het ziekenhuis voor de rechter te dagen.

De nu 31-jarige Teresa Xu wilde haar eitjes laten invriezen zodat ze zich de komende jaren kan concentreren op haar carrière als freelance redacteur gespecialiseerd in genderkwesties.

Tijdens haar eerste consultatie in het ziekenhuis voor gynaecologie van de Capital Medical University in Peking in november 2019 kreeg Xu de vraag of ze gehuwd was. Toen ze “nee” antwoordde, maande de arts haar aan om zo snel mogelijk werk te maken van een man en kinderen. Bij haar tweede doktersvisite kreeg ze koudweg te horen dat de artsen haar niet konden helpen omdat ze alleenstaande is.



“Ik kwam hier voor een professionele dienst, maar in de plaats kreeg ik iemand die me aanmaande om mijn werk opzij te zetten en eerst een kind krijgen”, reageert Xu. “Ik heb al veel van dergelijke druk in deze maatschappij, deze cultuur ervaren.” De vrouw werd behandeld alsof ze een koppig kind was, vertelt ze. “Alsof ik een indringer was, die andere koppels in de weg stond... Alsof mijn wensen te veel waren. Ik voelde me machteloos en depressief.”

Discriminatie van alleenstaande vrouwen

De snelle economische groei in China draagt bij tot de toenemende financiële onafhankelijkheid van alleenstaande vrouwen, maar het beleid en de medische industrie in het land hinken vaak nog achterop. In de jaren 70 voerde China de geboortebeperking in, die slechts één kind per gezin toeliet. Sinds 2015 zijn twee kinderen toegestaan, maar er zijn nog steeds strenge beperkingen voor vruchtbaarheidsbehandelingen en ongehuwde vrouwen mogen hun eitjes niet laten invriezen. Volgens de Chinese wetgeving kunnen enkel getrouwde koppels dat doen en moeten ze als bewijs een huwelijksakte kunnen voorleggen. Ook spermabanken zijn niet toegankelijk voor alleenstaande vrouwen.

Of ik nu kies om een kind te krijgen of niet, ik moet het recht hebben om te kunnen kiezen Teresa Xu

“Dit is een systemisch probleem, omdat het systeem alleenstaande vrouwen in deze moeilijke positie plaatst”, aldus Xu. “Of ik nu kies om een kind te krijgen of niet, ik moet het recht hebben om te kunnen kiezen”, vertelt de vrouw. “Veel vrouwen weten niet dat ze hun eitjes kunnen laten invriezen. Wanneer de druk om een kind te krijgen en de druk van het werk elkaar overlappen, weten ze mogelijk niet dat er een oplossing voor bestaat. In veel gevallen beslissen ze onder grote druk om een kind te krijgen. Als ze hun carrière verkiezen dan krijgen ze veel kritiek van de maatschappij en hun familie.”

Alternatieven

Xu heeft naar eigen zeggen overwogen om naar een illegaal ziekenhuis te stappen. De toiletdeur in het ziekenhuis hing vol met reclame voor dergelijke instellingen, vertelt ze. Daarnaast onderzocht ze de mogelijkheid om haar eitjes in het buitenland te laten invriezen, maar die behandeling zou haar tussen 12.000 en 25.000 euro kosten.

Rechtszaak

Uiteindelijk koos Xu ervoor om het ziekenhuis voor de rechter te dagen. Gisteren vond de eerste hoorzitting plaats. Het proces zal naar verwachting verscheidene maanden duren. “Ik had niet het gevoel dat ik daar als individu in de rechtbank stond. Ik had het gevoel dat ik daar stond met het gewicht op de schouders van de verwachtingen van veel andere alleenstaande vrouwen”, aldus Xu bij het verlaten van de rechtszaal.

Het ziekenhuis stelt dat het enkel de wet volgde toen het Xu de behandeling weigerde. Tijdens de hoorzitting verdedigde een advocaat van het ziekenhuis het huidige beleid. Als alleenstaande vrouwen hun eitjes mogen invriezen, zouden vrouwen op latere leeftijd pas kinderen krijgen en dat zal bijdragen tot het nu al lage geboortecijfer in China en het leeftijdsverschil tussen ouders en hun kinderen vergroten, argumenteerde hij.

Mensen kunnen niet ervaren, kunnen zich niet inbeelden en niet beseffen welke persoonlijke vrijheden vrouwen kunnen hebben Teresa Xu

Juridische experts zeggen dat Xu weinig kans maakt om in de procedure aan het langste eind te trekken, maar de grote publiciteit die de zaak in China krijgt en het feit dat haar zaak mag uitgevochten worden in de rechtbank is al een overwinning op zich, klinkt het.

“Zoveel zaken worden onderdrukt. Mensen kunnen niet ervaren, kunnen zich niet inbeelden en niet beseffen welke persoonlijke vrijheden vrouwen kunnen hebben”, aldus Xu. “Ik hoop dat we een nieuw model of beeld kunnen creëren van alleenstaande vrouwen die kinderen willen.”