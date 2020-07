Chinese vaas die ooit verkocht werd voor 49 euro levert miljoenen op ISA

16 juli 2020

Een Chinese vaas uit de 18de eeuw, ooit verkocht voor slechts 49 euro, leverde afgelopen zaterdag 70 miljoen Hongkongse dollar (8 miljoen euro) op bij een veiling. Een Nederlandse kunstconsultant ontdekte de vaas in een afgelegen landhuis in Europa, waar het werd omringd door vele honden en katten.

Wonder

Veilingshuis Sotheby’s beschrijft de 18de-eeuwse vaas als een “verloren meesterwerk”. “Het is een wonder dat deze buitengewoon fragiele vaas een halve eeuw heeft overleefd in een huis omringd door talloze huisdieren”, aldus Nicolas Chow, voorzitter van Sotheby’s Asia.

Het was de Amsterdamse kunstadviseur Johan Bosch van Rosenthal die de vaas in het landhuis vond. In een video die op het officiële YouTube-kanaal van het veilinghuis werd geplaatst, geeft Van Rosenthal mee dat hij het met stof bedekte object had opgemerkt nadat hij door de vrouw was uitgenodigd om haar collectie te beoordelen.

“We kwamen in een kamer met een aantal Chinese kunstwerken die ze vele jaren geleden had geërfd. Haar vier katten liepen vrij tussendoor. Ze wees naar een peervormige porseleinen vaas, waarvan ze wist dat het iets bijzonders en waardevols was”, aldus Rosenthal.

De Chinese vaas werd gemaakt voor Qianlong, keizer van China van 1736 tot 1795.