Chinese Twitter plooit onder protest en draait regel tegen holebi-content terug

16 april 2018

11u01

Bron: The Guardian 1 Weibo, het Chinese socialemediaplatform dat vergelijkbaar is met Twitter, is geplooid onder veelvuldig protest. Het bedrijf had vrijdag aangekondigd dat ze de komende maanden 'content die gelinkt is aan homoseksualiteit' zou verwijderen, maar kreeg daarvoor bakken kritiek.

Vrijdag kondigde Sina Weibo aan dat alle content de komende drie maanden

streng geanalyseerd zal worden. "Foto's en video's die pornografische implicaties hebben, bloederig geweld promoten of gelinkt zijn aan homoseksualiteit, zullen verwijderd worden", klonk het. Weibo wil zo 'een zonnige en harmonieuze gemeenschap creëren' en de Chinese wetten rond internetveiligheid volgen.

De boze reacties bleven niet lang uit. Het platform werd gebombardeerd met gebruikers die foto's van hun partners postten en boze commentaren achterlieten. Er verschenen talloze regenboog-emoji's en de hashtags #iamgay en #iamgaynotapervert vierden hoogtij. Een van de populairste kritische posts was afkomstig van een vrouw uit Shanghai. "Ik ben de moeder van een zoon die homo is. Mijn zoon en ik houden van ons land. Waar we ook gaan, vertellen we trots dat we van China zijn. Maar vandaag merk ik dat Sina Weibo deze seksuele minderheid discrimineert en aanvalt in ons sterke land", was haar boodschap. Ze kreeg meer dan 55.000 likes.

Grote kuis op internet

Velen verwezen ook naar de grondwet en de regels rond de bescherming van minderheden. Er werd geopperd dat homoseksualiteit in China sinds 1997 niet meer strafbaar is en in 2001 van de lijst met mentale aandoeningen werd gehaald. De grote druk had effect: vandaag liet Weibo weten dat homoseksuele content niet meer verwijderd zal worden. Ze zullen zich enkel focussen op pornografie en geweld. "Wij danken iedereen voor de discussie en de suggesties", meldde het bedrijf in een boodschap.

De opzet van Weibo maakt deel uit van een grote online campagne van de Chinese overheid, die haar best doet om 'vulgaire' en 'schadelijke' content uit te roeien. Volgens staatsmedia werden vorig jaar 128.000 websites afgesloten om die reden. Vaak gaat het echter om mensen die zich kritisch uitlaten tegenover het regime van Xi Jinping.

De situatie voor holebi's in China is nog steeds niet ideaal. Volgens een recente bevraging van de VN durven mensen vaak niet uitkomen voor hun seksuele identiteit. Amper 15 procent van de holebi's had hun ouders op de hoogte gebracht, en amper 5 procent kwam er publiekelijk voor uit. In sommige ziekenhuizen wordt de zogenaamde conversietherapie, die holebi's moet 'bekeren', nog steeds aangeboden.