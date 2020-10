Chinese TikTok-ster (30) in brand gestoken door ex-man tijdens livestream Sebastiaan Quekel

02 oktober 2020

18u54

Bron: AD.nl 0 Een in China populaire influencer is woensdag in het ziekenhuis overleden nadat haar ex-man haar tijdens een livestream in brand had gestoken. De 30-jarige Lamu, bekend onder haar artiestennaam Black Girl Rahm, was met haar honderdduizenden volgers een van de populairste gezichten op Douyin, de Chinese versie van TikTok. Het overlijden van de vrouw zorgt opnieuw voor een felle discussie omtrent de bescherming van vrouwen in het land.

De ex-man van de vlogger zit sinds het drama vast op verdenking van moord. Volgens de politie brak hij op maandag 14 september een woning binnen en viel hij de vrouw aan met een hakbijl, in het bijzijn van haar familieleden. De man overgoot de vrouw vervolgens met benzine en stak haar in brand. Op dat moment draaide op de achtergrond een livestream die meteen op zwart werd gezet. Luisteraars konden het geschreeuw van de familie horen en belden massaal de politie.

De vrouw werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Haar lichaam was voor negentig procent verbrand. De vlogger lag in coma en vocht twee weken voor haar leven, maar verloor de strijd woensdag, meldt Beijing Youth Daily.



Haar ex-man, met wie ze twee kinderen had, zit sindsdien in de cel. Hij is een bekende van de politie. De dader had de vrouw eerder ernstig mishandeld en gedreigd een van haar kinderen te vermoorden als zij van hem zou scheiden. Vanaf dat moment had de vrouw zich voor haar ex-man verstopt. Haar livestreams werden vanaf een onbekende locatie opgenomen.

Geweld tegen vrouwen

De gruwelijke dood van Lamu wakkerde op sociale media een discussie aan over het toenemende geweld tegen vrouwen. Op het Chinese platform Douyin gebruikten ruim zeventig miljoen mensen een hashtag om de nabestaanden van Lamu een hart onder de riem te steken. Zij reageerden dankbaar op de massale steun, maar vinden tegelijkertijd dat de politie de moord had kunnen voorkomen door strenger op te treden.

De uit de Chinese provincie Sichuan afkomstige Lamu was een icoon voor veel mensen, voornamelijk jonge meisjes. Ze vergaarde grote bekendheid met haar vrolijke video’s, waarin ze “altijd met een grote glimlach” over het plattelandsleven vertelde, aldus lokale media. Ze werd ook geprezen omdat ze in geen van haar tweehonderd video's make-up droeg.

In haar laatste video, die ze vlak voor het drama plaatste, playbackte ze een traditioneel Tibetaans lied, waarmee ze haar fans wilde bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun.

Geldinzameling

Haar account ging na de aanval twee dagen op slot, totdat haar zus een bericht over het incident plaatste. Zij vroeg haar volgers financiële hulp om onder andere de begrafenis te kunnen betalen. In één dag werd ruim een miljoen yuan (ruim 125.000 euro) opgehaald. Het geld dat overblijft, wordt aan een goed doel geschonken.

Het onderzoek naar de brute moord is nog niet voltooid. Bij een veroordeling krijgt de ex-man mogelijk de doodstraf.