Chinese studente gooit pasgeboren baby van vijf hoog naar beneden tijdens pauze tussen twee lessen Tom Tates

19u40

Bron: AD 0 Twitter Kan Kan News Op de voorgrond is het dekentje te zien waarin de baby was gewikkeld. De baby zelf is op de foto niet te zien. De politie van de Chinese stad Xi'an heeft deze week een 19-jarige studente aangehouden die haar pasgeboren baby van vijf hoog uit het raam zou hebben gegooid. Onderzocht wordt of het kindje, dat levenloos op straat werd aangetroffen, stierf door de val of al eerder overleed. Het bestuur van de school heeft bevestigd dat de jonge vrouw in het diepste geheim haar kindje baarde in haar studenten kamer in het campusgebouw.

Volgens de directie van de school had niemand in de gaten dat de studente, die bekend staat als intelligent en leergierig, zwanger was. Wel was het docenten opgevallen dat de ietwat zwaarlijvige vrouw, die een opleiding tot kleuterleidster volgde, de laatste maanden wijdere kleding dan anders droeg. De Chinese autoriteiten hebben nog niets gemeld over het geslacht van de baby en de leeftijd. Ook over de identiteit van de studente wordt met geen woord gerept. Alleen haar leeftijd is vrijgegeven.

Medestudenten van de jonge vrouw hebben tegen media in de plaats Xi'an (gelegen in het noordwesten van China, red.) gezegd dat de baby vermoedelijk tijdens een pauze tussen de lesuren uit het raam moet zijn gegooid. Het kindje was gewikkeld in een deken.

Er zouden ook ooggetuigen zijn van het drama dat inmiddels door lokale en internationale media zoals DailyMail is opgepakt. Een beveiliger van de school zou de baby hebben gevonden. Vervolgens is de politie ingeschakeld en werd de studente voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal ze worden ondervraagd. Mocht ze daadwerkelijk haar baby opzettelijk van het leven hebben beroofd, dan kan haar moord met voorbedachte rade ten laste worden gelegd.

