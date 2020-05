Chinese stad krijgt lockdown in Wuhan-stijl: “Burgers moeten nog zeker een jaar mondmasker dragen” Sven Van Malderen

19 mei 2020

15u54

Bron: Bloomberg 0 In het noordoosten van China worden de coronamaatregelen almaar verscherpt. De stad Shulan krijgt nu zelfs een draconische lockdown à la Wuhan, toen het virus daar voor het eerst uitbrak. De groeiende onrust straalt ook af op de hele provincie Jilin: 108 miljoen inwoners zien zich steeds meer van hun vrijheden beroofd. Een lid van het Chinese expertenteam waarschuwt intussen dat burgers nog minstens een jaar een mondmasker zullen moeten dragen.

In bepaalde wijken van Shulan -een stad van 700.000 inwoners- mag nog maar één gezinslid naar buiten om boodschappen te doen. Om de twee dagen dan nog, voor een maximum van twee uur. De enige toegangsweg die vrijgehouden wordt dient voor ambulances. Voor de rest is alles op slot.

Opvallend: volgens de officiële cijfers zijn er in de hele provincie Jilin slechts 39 besmettingen vastgesteld in twee weken tijd. Alle gevallen kunnen bovendien herleid worden tot een vrouw die in een wasserette werkt. Vermoed wordt dat zij besmet geraakt is via iemand die de Russische of Noord-Koreaanse grens overgestoken is.

“Nieuwste hotspot van de pandemie”

Op drastische wijze wordt nu echter het zekere voor het onzekere genomen. Restaurants, cafés en scholen gingen opnieuw dicht in Shulan, het openbaar vervoer werd lamgelegd. De krant ‘China Daily’ doopte de stad om tot “de nieuwste hotspot van de pandemie”. Honderden mensen staan uit voorzorg onder strikte medische quarantaine. Wie de regels overtreedt, riskeert een zware straf.

In Jilin, een tweede stad waar besmettingen vastgesteld werden, wordt het regime ook weer aangeschroefd. Grote bijeenkomsten zijn verboden, studenten moeten opnieuw van thuis uit les volgen. Onder meer theaters, internetcafés, fitnesszaken en bioscopen sloten de deuren. Koortswerende middelen zijn niet meer te vinden in apotheken, kwestie van te voorkomen dat patiënten hun symptomen zouden verbergen. Veertigduizend inwoners werden in korte tijd getest om de gevreesde tweede golf tegen te gaan.

“Frustrerend”

Zelfs buiten de provincie worden de gevolgen intussen voelbaar. “Kinderen die hier buiten spelen, dragen opnieuw mondmaskers”, stelt Fan Pai. Zij werkt voor een handelsonderneming in Shenyang (Liaoning, een provincie die aan Jilin grenst; nvdr). “Het verplegend personeel hult zich ook weer in beschermingsmateriaal. Frustrerend, want je weet niet wanneer dit zal eindigen.”

Stadsgenoot Shen Jia zei vorige week een zakenreis naar Jilin af omdat hij anders bij zijn terugkeer 21 dagen in quarantaine zou moeten gaan zijn. In het restaurant waar hij recent te gast was, mocht hij niet met twee andere personen aan dezelfde tafel zitten. De regel was weken geleden afgeschaft, maar geldt nu dus opnieuw. “Je voelt dat de controle weer strikter verloopt. Mensen zijn voorzichtiger geworden en komen weer minder buiten.”

“Gewend aan raken”

Volgens Zhang Boli, een lid van het expertenteam dat de coronacrisis voor Peking in goede banen moet leiden, zullen Chinezen nog zeker een jaar mondmaskers moeten dragen. “Het ziet er niet naar uit dat temperatuur een bepalende factor heeft op het virus. In landen als Indonesië en India is het redelijk warm, maar toch zijn er nog veel besmettingen. Zelfs als de uitbraak onder controle is, zullen we mondmaskers moeten blijven dragen. We zullen er echt gewend aan moeten raken.”

Lees ook: Wordt het straks ‘kom uit uw kot’? Waarom het strand veiliger is dan het kantoor (+)