Chinese stad gaat toezien op mannen die shirts oprollen door warmte: “Onbeschaafd gedrag” LH

05 juli 2019

10u14

Bron: ANP, CNN 4 Het bestuur van de Chinese stad Jinan gaat deze zomer toezien op mannen die hun shirts oprollen tot boven hun buik. Dat meldt CNN.

Veel Chinese mannen doen dat om af te koelen tijdens de hete zomers, maar de zogeheten 'Beijing bikini' is volgens de lokale autoriteiten "onbeschaafd".



Jinan, een stad met 8,7 miljoen inwoners, streeft ernaar om het "onbeschaafde gedrag" te voorkomen. Het is nog onduidelijk welke sancties kunnen volgen. Ook inwoners van de stad zelf klagen over de 'Beijing bikini', omdat die het imago van hun stad zou schaden.



Het is niet de eerste keer dat Chinese mannen een tik op hun vingers krijgen vanwege de opgerolde shirts. In Tianjin, een kustplaats vlak bij Peking, kreeg een man eerder een boete omdat hij zonder shirt in een supermarkt rondliep. De zuidwestelijke stad Handan is een campagne gestart tegen het fenomeen.



In veel Chinese steden zijn de zomers extreem heet en kan de temperatuur oplopen tot 40 graden.

Meer over human interest

Jinan