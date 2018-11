Chinese stad bant hond uit straatbeeld, behalve 's nachts TTR

08 november 2018

Bron: Belga 13 In de zuidwestelijke stad Wenshan hebben ze het helemaal gehad met de viervoeters. Die worden volledig uit het straatbeeld gebannen van 07.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. Wie zijn hond wil uitlaten, moet dat dus voortaan 's nachts doen.

Mao Zedong, de communistische leider van China in de vorige eeuw, vond huisdieren en meer bepaald honden, een zaak voor de bourgeoisie. Nu, decennia later, gelden in sommige Chinese steden nog altijd strenge regels over het houden van honden. Het centrum van Peking is een "no go-zone" voor grote honden, maar de stad Wenshan gaat dus enkele stappen verder. Naast het uitgangsverbod overdag is het verboden Pekkie of Scooby-Doo mee te nemen naar parken en winkel- of sportcentra. Voorts moeten de honden altijd aan de leiband en mogen minderjarigen hen niet uitlaten.

Het idee van loslopende, of zelfs wilde, honden is een angstbeeld voor de oosterlingen. Niet ingeënte honden worden verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de 2.000 Chinezen die jaarlijks overlijden aan hondsdolheid. De riem waaraan de hond loopt, mag daarom niet langer meer zijn dan één meter.

De stadsverordening roept veel discussie en weerwil op. Het idee om het huisdier alleen ‘s avonds laat of ‘s ochtends heel vroeg uit te laten, staat veel hondenbezitters tegen. Als argument dragen zij aan dat blaffende honden de slapende buurtbewoners alsnog tot last zullen zijn, zo meldt China Daily.

Anderen zijn blij om nu ‘veilig’ over straat te kunnen gaan. Volgens de nieuwe regels mogen honden de rust van anderen niet verstoren. Het laten schrikken of aanvallen van voorbijgangers komt eigenaren duur te staan, omdat daarover direct een klacht kan worden ingediend. Notoire bijters mogen zelfs helemaal niet worden gehouden.