Chinese staatstelevisie noemt Amerikaanse uitlatingen over oorsprong coronavirus in lab in Wuhan "krankzinnig” ADN

04 mei 2020

16u45

Bron: Belga 2 De Chinese staatstelevisie heeft maandag de uitlatingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo omtrent de oorsprong van de coronapandemie "krankzinnig" en "onjuist" genoemd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zondag had Pompeo gewaagd van "immense bewijzen" dat het nieuwe coronavirus uit een laboratorium uit Wuhan is voortgekomen. Hij weigerde te zeggen of dat doelbewust was gebeurd.

De Chinese staatstelevisie CCTV schoot met scherp terug naar de "gemene" Pompeo die "zijn gif spuwt en zonder reden leugens verspreidt."

“Leugenachtige clowns”

"Deze vooringenomen en onzinnige opmerkingen van Amerikaanse politici doen de mensen meer en meer denken dat die 'bewijzen' niet bestaan", aldus CCTV. "De Amerikaanse politici proberen de fout in iemand anders schoenen te schuiven, verkiezingen te trukeren en China te berispen terwijl hun eigen inspanningen tegen de pandemie een ramp zijn.”



Twee commentaren in de Chinese Volkskrant, het officieel orgaan van de Communistische Partij, noemen Pompeo en Steve Bannon, als vroegere strateeg van Donald Trump, "leugenachtige clowns”, en Bannon een "levend fossiel van de Koude Oorlog". Vorige week had Bannon gezegd dat China een "biologisch Tsjernobyl" tegen de VS heeft gemaakt.

Complottheorie

De Wereldgezondheidsorganisatie en talrijke deskundigen hebben de complottheorie over een verspreiding door een Chinees lab al herhaaldelijk van tafel geveegd. Maar de regering-Trump heeft ze al herhaaldelijk te berde gebracht, zonder evenwel enigerlei bewijs voor te leggen.

In maart had de Chinese minister van Buitenlandse zaken Zhao Lijian van zijn kant geopperd dat het Amerikaanse leger het virus naar zijn land heeft gebracht. Waarop het gehakketak tussen beide landen steeds bitsiger werd.

Lees ook:

“Aantal coronabesmettingen in China mogelijk vier keer hoger”

Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? (+)

ANALYSE. Wil hij de verkiezingen winnen, moet Trump weer de racistische toer op (+)