Chinese staatstelevisie boycot seizoensbegin NBA

23 oktober 2019

22u01

Bron: Belga De Chinese staatstelevisie CCTV heeft vandaag de openingswedstrijden van het nieuwe basketbalseizoen in de Verenigde Staten niet uitgezonden. Tussen de Amerikaanse basketbalfederatie NBA en Peking heersen spanningen door een omstreden tweet van een ploegmanager over de onrusten in Hongkong.

Al bijna drie weken verkeren de betrekkingen tussen China en de NBA in crisis. Oorzaak is een tweet van Daryl Morey, algemeen directeur van de Houston Rockets, waarin hij zijn steun uitsprak voor de manifestanten in Hongkong. "Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong", stond in de tweet, die Morey weliswaar snel verwijderde.



China telt veel basketballiefhebbers. In tegenstelling tot CCTV zond de Chinese internetreus Tencent de wedstrijden tussen de Los Angeles Clippers en de LA Lakers en tussen de Toronto Raptors en New Orleans Pelicans wel uit. Tecent bezit de digitale streamingrechten voor de NBA in China.

Financiële kater

Adam Silver, als 'commissioner' de baas van de NBA, weigerde zich te excuseren en Morey te bestraffen, ondanks de financiële gevolgen van de controverse voor de NBA. CCTV en Tencent hadden de uitzending geannuleerd van twee oefenwedstrijden in China, tussen de Brooklyn Nets en de Lakers. De commissioner erkende dat de kwestie "dramatische" financiële gevolgen heeft (gehad) voor de NBA.



Bij de openingswedstrijden verdeelden aanhangers van de prodemocratiebeweging in Hongkong T-shirts in steun van de protesten, aan het Staples Center in Los Angeles en de Scotiabank Arena in Toronto, waar de wedstrijden plaatsvonden.

Vrijheid van meningsuiting

De Amerikaanse basketballegende Shaquille O'Neal sprak tijdens de uitzending van de basketwedstrijd tussen de Raptors en de Pelicans zijn steun uit voor Morey. "Als Amerikanen doen we veel zaken in China", aldus O'Neal. "Ze kennen en begrijpen onze waarden, wij begrijpen die van hen. Een van onze beste waarden hier in Amerika is de vrijheid van meningsuiting", zei hij. "We hebben het recht te zeggen wat we willen zeggen, en we mogen spreken over onrecht. Zo werkt het. Als mensen dat niet begrijpen, is dat iets waar zij mee moeten omgaan."

O’Neal zei niet of hij akkoord ging met de tweet, wel dat Morey gelijk had zich uit te spreken. "Als je ziet dat ergens in de wereld iets fout gaat, moet je het recht hebben dat te zeggen. Dat heeft hij gedaan. Maar in zaken moet je soms behoedzaam zijn", aldus nog de ex-topspeler van de Lakers.