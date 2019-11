Chinese staatsmedia: "Peking moet harder optreden tegen betogers Hongkong” SVM

04 november 2019

14u11

Bron: Belga 0 De Chinese staatsmedia willen dat er een "hardere lijn" aangenomen wordt tegen de pro-democratiebetogers in Hongkong. Dit weekend is het bij manifestaties opnieuw tot geweld gekomen, daarbij werd ook het kantoor van het Chinese nieuwsagentschap Xinhua geviseerd. De glazen deuren werden ingeslagen en er werd brand gesticht.

"Een persbureau vandaliseren is een handeling van terroristische aard, even terroristisch als de ‘bottom line’ van een beschaving uitdagen", aldus de ‘People's Daily’ (de officiële krant van de Chinese communistische partij; nvdr) in een Facebookpost.

De post wordt begeleid door beelden waarop de schade aan het gebouw te zien is. Ook is te zien hoe een man geschopt wordt en aan zijn kleren getrokken wordt tot hij halfnaakt op de grond ligt. Volgens de ‘People's Daily’ gebeurde dat voor de deur van Xinhua.

Mesaanval

In een editoriaal schrijft de Engelstalige overheidskrant ‘China Daily’ dat er "een hardere lijn" moet komen om de orde in Hongkong te herstellen. De nationalistische tabloid ‘Global Times’ had gisteren al opgeroepen om de daders van het vandalisme "zo snel mogelijk" te berechten.

Gisteren raakten bij een mesaanval ook vijf mensen gewond. Een van de slachtoffers was een lokaal politicus die een van de gezichten is van de protestbeweging. Over die aanval was er in de commentaren van de Chinese media geen woord terug te vinden.

