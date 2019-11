Chinese soldaten voor het eerst in lange tijd op straat in Hongkong om barricades op te ruimen ES

16 november 2019

14u48

Bron: Belga, Reuters 0 Tientallen Chinese soldaten hebben vandaag barricades van demonstranten opgeruimd aan een lokale universiteit. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het antiregeringsprotest dat de Chinese eenheden in Hongkong hun kazerne hebben verlaten.

De soldaten van het Volksbevrijdingsleger helpen omwonenden van de Hong Kong Baptist University met het weghalen van stenen en wegversperringen, zo is te zien op beelden van de lokale zender RTHK. De soldaten, die gelegerd zijn in een kazerne recht tegenover de universiteit, zijn ongewapend.

Deelnemers aan het antiregeringsprotest hadden de wegversperring woensdag tijdens een protestactie geplaatst. Sindsdien was het verkeer onderbroken. De opruimactie krijgt heel wat aandacht, omdat er bij heel wat Hongkongers angst bestaat voor een eventuele inzet van Chinese soldaten tegen de betogers.

Een van de soldaten benadrukt aan South China Morning Post echter dat de actie van de soldaten zelf uitging, zonder tussenkomst van de Hongkongse regering.

“Rampenbestrijding”

De Chinese soldaten in Hongkong mogen officieel niet tussenkomen in interne zaken, maar mogen op vraag van Hongkong wel worden ingezet voor rampenbestrijding. Sinds de overdracht van het gebied aan China in 1997, heeft Hongkong nog nooit formeel om de hulp van het Volksbevrijdingsleger gevraagd.

Enkele uren na de opruimactie van de Chinese soldaten kwam het vlakbij de universiteit opnieuw tot opstootjes tussen de politie van Hongkong en demonstranten. De politie vuurde traangas af terwijl demonstranten benzinebommen gooiden en pijlen afvuurden.

