Chinese scholieren kloppen nachtdiensten om voldoende Amazon Alexa-apparaten te produceren

09 augustus 2019

11u42

Bron: The Guardian 0 Dat het er niet bepaald vrolijk aan toe gaat achter de fabrieksmuren in China mag geen verrassing zijn. Maar om de productierichtlijnen te halen, gaat computerfabrikant Foxconn een stapje verder: schoolkinderen (jonger dan 18 jaar) worden er als stagiaires ingezet waarna ze overuren moeten kloppen en nachtshiften draaien voor een hongerloon. Dat blijkt uit gelekte documenten die de Britse krant The Guardian kon inzien.

Dat gebeurt in het bijzonder om voldoende Amazon Alexa-apparaten – de virtuele assistent die ontwikkeld werd door Amazon – te produceren. Interviews met de (jonge) werknemers en gelekte documenten van computerfabrikant Foxconn, een van de belangrijkste leveranciers bij Amazon, tonen aan dat meer dan 1.000 schoolkinderen van 16 tot 18 jaar oud, verplicht werden om nachtdiensten en overuren te draaien.



Xiao Fang (17) getuigt dat hij aanvankelijk acht uur per dag moest werken als stagiair, maar dat werden al snel tien uren per dag. En dat zes dagen in de week. In ruil voor het harde labeur krijgen de schoolkinderen gemiddeld 1,23 euro per uur.

Chantage

Voordat ze zulk zwaar werk leveren, lokt de fabriek de tieners met een gewiekste strategie. De schoolkinderen worden geronseld in scholen en technische hogescholen in de buurt van de fabriek. Hun leerkrachten worden betaald om de leerlingen de weg naar de fabriek te wijzen én worden geacht de onwillige leerlingen aan te moedigen zodat ze harder werken en dubbele shiften draaien. “Ik probeerde een manager duidelijk te maken dat ik geen overuren wilde maken”, aldus Fang. “De manager bracht mijn leerkracht op de hoogte en die waarschuwde me dat ik mijn stage bij Foxconn niet zou kunnen afmaken zonder die overuren. Dat zou vanzelfsprekend een impact hebben op mijn cijfers.”



Inmiddels werkt Fang al meer dan een maand tien uren per dag, zes dagen per week: “Ik had geen keuze. Ik moet dit maar gewoon ondergaan”.



Arbeidswetgeving

De tieners worden als stagiaires ingeschreven. Zo probeert de fabriek de Chinese arbeidswetgeving die stelt dat het illegaal is om minderjarigen nachtdiensten en overuren te doen werken, te slim af te zijn. De kinderen mogen er als stagiaires aan de slag gaan, maar mogen geen overuren kloppen, laat staan dat ze ’s nachts mogen werken. “De schoolkinderen hebben allemaal de wettelijke leeftijd om in de fabriek te werken. Bovendien geven we hen een kans om praktische ervaring op te doen”, trachtte de Chinese computerfabrikant Foxconn zichzelf te verdedigen.



Eenmaal Foxconn geconfronteerd werd met de gelekte documenten die aantonen dat de schoolkinderen doelbewust worden ingezet om de productierichtlijnen te halen, gaf de fabrikant zijn fout toe. In een officiële mededeling belooft Foxconn “de situatie onmiddellijk op te lossen”. “We hebben de toezicht op het stageprogramma verdubbeld. Zo kunnen we zeker zijn dat stagiairs onder geen beding overwerken of ‘s nachts ingezet worden.”



Amazon reageerde inmiddels ook op het nieuws en zegt niet samen te willen werken met een fabrikant die de gedragscode schendt. “Indien die gedragscode geschonden wordt, ondernemen we de nodige stappen en vragen we op gepaste wijze te handelen”, aldus een woordvoerder van Amazon.