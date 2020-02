Chinese president Xi verzekert Trump dat China coronavirus zal overwinnen jv

07 februari 2020

06u48

Bron: AFP 0 De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump verzekerd dat zijn land "in staat is om de corona-epidemie te bestrijden". Dat deed hij in een telefoongesprek, melden lokale media.

Xi bevestigt dat China "een volksoorlog" gestart is tegen de epidemie door nationaal te mobiliseren, preventiemaatregelen op te leggen en strikte controles uit te voeren. Dat meldt de staatstelevisie CCTV. Trump vond het goed dat China op "een redelijke manier" heeft gereageerd op de epidemie.

Maandag was de toon tussen de twee landen nog heel anders. Volgens China zaaiden de VS paniek rond het virus. "De Amerikaanse regering was de eerste die personeel van het consulaat in Wuhan (de stad die het zwaarst werd getroffen door de epidemie) evacueerde, die de gedeeltelijke terugtrekking van het personeel van de ambassade voorstelde en die een inreisverbod oplegde aan Chinese reizigers", stelde Hua Chunying, een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Buitenlanders die uit China komen mogen de VS niet binnen en Washington raadt zijn landgenoten aan om niet naar China te reizen of het land te verlaten als ze daar zijn.

President Trump zei aan de telefoon aan Xi dat hij er "vertrouwen" in heeft dat China een einde maakt aan de epidemie, laat het Witte Huis weten. Trump "uitte vertrouwen in de kracht en veerkracht van China in de strijd tegen het nieuwe coronavirus" en de twee staatsleiders "zijn overeenkomen om de communicatie en de samenwerking tussen de twee landen voort te zetten".