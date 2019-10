Chinese president waarschuwt demonstranten in Hongkong: wie China wil verdelen zal “verpletterd worden" AW

14 oktober 2019

07u51

Bron: The Guardian 0 De Chinese president Xi Jinping waarschuwt iedereen die een poging onderneemt om China te verdelen met dreigende taal: iedereen die het land probeert te splitsen zal “verpletterd worden”. Daarmee reageert Xi op de maandenlange protesten in Hongkong, een Speciale bestuurlijke regio van de Volksrepubliek China.

China staat al enkele maanden onder druk door het gewelddadige protest dat blijft aanhouden in Hongkong. Hongkong is een vroegere Britse kolonie die in 1997 een speciale bestuurlijke regio van China werd. De stad kreeg speciale rechten en privileges tot 2047 onder het systeem van ”één land, twee systemen”, maar veel betogers vrezen dat die regeling onder zware druk staat en China ervan af wil.

“Iedereen die China tracht te verdelen, eender waar in het land, eindigt met een verpletterd lichaam en gebroken botten”, zei Xi Jinping daarover volgens Chinese staatsmedia. “En alle externe krachten die zulke pogingen ondersteunen, zullen door het Chinese volk als idioten beschouwd worden.”

Internationale kritiek

Vermoedelijk slaat die laatste uitspraak op de internationale kritiek die China de laatste tijd kreeg over de behandeling van de Oeigoeren en andere islamitische minderheidsgroepen in het land. China stuurt zulke minderheidsgroepen naar zogenaamde ‘heropvoedingskampen’ waar moslims propaganda opzeggen, liedjes zingen die president Xi Jinping en de Communistische Partij loven en Mandarijn leren spreken. Zij die zich verzetten, worden gestraft en, in sommige gevallen, gemarteld. Bij aankomst wordt hen verteld dat ze terug naar huis mogen keren eens ze het opleidingsprogramma hebben afgerond. Maar aangezien er geen officiële procedure is, is niemand zeker wanneer ze precies kunnen vrijkomen.

Handelsoorlog

Nadat er beelden op YouTube werden verspreid van Oeigoeren die geblinddoekt werden afgevoerd, legde de Amerikaanse regering sancties op aan 28 Chinese instanties en bedrijven. Met de maatregel willen de Amerikanen naar eigen zeggen voorkomen dat Amerikaanse producten worden gebruikt om “weerloze minderheden” schade te berokkenen.

Dat betekende een (pijnlijke) volgde stap in de handelsoorlog die ook al enige tijd woedt tussen de VS en China.

