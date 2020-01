Chinese president waarschuwt: “Coronavirus verspreidt zich steeds sneller”

KVDS

26 januari 2020

11u49

Bron: BBC

6

Het coronavirus verspreidt zich steeds sneller. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping gezegd. In totaal eiste het virus – dat in december in China uitbrak – al 56 levens. 2.019 mensen zijn wereldwijd besmet. In Europa zijn er tot nu toe 3 besmettingen gemeld, allemaal in Frankrijk. Volgens de FOD Volksgezondheid is er in ons land geen reden tot grote ongerustheid.