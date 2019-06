Chinese president krijgt Russische ijsjes als verjaardagscadeau van Poetin IB

15 juni 2019

23u33

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin heeft een doos met Russische ijsjes geschonken aan zijn Chinese evenknie Xi Jinping, die zijn zaterdag zijn 66e verjaardag vierde. De twee zijn in Tadzjikistan, waar een top plaatsvindt over de veiligheid in Azië.

"We hebben een buitengewone job waardoor we werken en onze verplichtingen nakomen, zelfs op onze verjaardag", verklaarde Poetin, die Xi net voor de start van de top ontmoette. "Gelukkige verjaardag. Mijn beste wensen", zei hij. “Ik ben heel blij dat ik een vriend als u heb. We zijn naar hier gekomen met cadeau's."

Daarop kreeg de Chinese president een enorme doos met Russische ijsjes.