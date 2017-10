Chinese president Jinping op partijcongres: "Tegen 2020 zal armoede uitgeroeid zijn" ib lb

Bron: Belga 1 REUTERS De Chinese president Xi Jinping heeft vandaag het 19de nationale congres van de Communistische Partij geopend met een toespraak die nu al drieënhalf uur duurt. Daarin blikte hij terug op zijn eerste vijf jaar als staatshoofd, maar hamerde hij ook op toekomstige uitdagingen. Zo moet de "ondermijning" van de partij vermeden worden en moeten "onevenwichten" in de Chinese economie worden opgelost. Hij beloofde tegen 2020 de armoede in China te zullen hebben uitgeroeid.

In zijn speech wees Xi onder meer op zijn verwezenlijkingen rond armoedebestrijding, de hervorming van het leger, en zijn grootschalige anticorruptiecampagne. Daarna blikte hij vooruit en waarschuwde hij op de "ondermijning" van de Communistische Partij. "We moeten alles verwijderen dat de zuiverheid van onze partij ondermijnt en ons ontdoen van elk virus dat de gezondheid van onze partij uitholt", luidde het onder meer. In de Chinese economie moeten ook enkele "acute problemen door onevenwichtige en inadequate ontwikkeling" worden aangepakt. Daarnaast gaf de president ook aan dat China steeds meer open wordt voor de wereld. "China zal zijn deuren voor de wereld niet sluiten. We zullen enkel meer en meer open worden", luidde het. Concreet wil hij transcontinentale handel aanzwengelen en het infrastructuurnetwerk verbeteren om de verbinding met het land te verbeteren.

Nieuwe leden

Vervangingen

Het 19de partijcongres is erg belangrijk omdat een groot deel van het Centraal Comité en het Politbureau vervangen moet worden. Veel van de leden hebben de maximumleeftijd bereikt, of waren het slachtoffer van de grootschalige anticorruptiecampagne van Xi. Ook in het staande comité van het Politbureau, dat uit 7 leden inclusief de president bestaat, moet meer dan de helft vervangen worden.

Macht vergroten

Xi heeft nu de kans om zich te omringen met meer bondgenoten en zijn opvolging in 2022 te verzekeren. Verwacht wordt dat de president zijn greep op de macht zal verstevigen en zijn stempel zal drukken op China, om zo tot de grootste drie leiders gerekend te worden, naast Mao Zedong, stichter van de Volksrepubliek China, en Deng Xiaoping, die grote economische hervormingen doorvoerde en de markten openstelde.

Kritiek

Kritische stemmen worden in China niet getolereerd. De voorbije weken werden critici aangemaand Peking te verlaten of gevangengezet. Jinping benadrukte tijdens zijn toespraak ook dat democratie naar westers model niet kan in China. De groeiende middenklasse eist veranderingen, onder meer op het vlak van ecologie.