Chinese president: “Epidemie praktisch onder controle in epicentrum Wuhan” HAA

10 maart 2020

13u58

Bron: AFP 0 De epidemie van het coronavirus is volgens de Chinese president Xi Jinping in het epicentrum van de uitbraak, de stad Wuhan en de provincie Hubei, "praktisch onder controle". De president is daar dinsdag op bezoek.

"De eerste resultaten zijn verkregen door de situatie te stabiliseren en door de tendens in Wuhan en Hubei om te keren", aldus Xi Jinping, geciteerd door het Chinese staatspersagentschap Xinhua. In het gebied zitten sinds eind januari 56 miljoen inwoners in quarantaine.

Volgens het Chinese ministerie van Volksgezondheid kwamen er de afgelopen 24 uur slechts 19 nieuwe besmettingen bij. Dat is een grote daling vergeleken met de honderden besmettingen die dagelijks in feburari werden aangekondigd.



Het virus dook in december op in Wuhan, waarna het zich verspreidde in de rest van het land en vervolgens ook in het buitenland. Wereldwijd zijn meer dan 110.000 mensen besmet geraakt.