Chinese premier zegt dat Peking "chaos" in Hongkong volgens wet zal beëindigen TT

06 september 2019

10u19

Bron: Belga 0 China zal de "chaos" in Hongkong beëindigen binnen het kader van de wet. Dat zei de Chinese premier Li Keqiang tijdens een vergadering met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die op een driedaags bezoek in China is. Het is de eerste keer dat de premier zich uitliet over de onrust in Hongkong. Volgens hem heeft China de wijsheid om de protesten aan te pakken op een wettelijke basis.

De afgelopen weken groeide de vrees dat Peking het leger zou sturen op vraag van het bestuur in Hongkong, om de protesten in de semi-autonome stad de kop in te drukken.

Merkel verwelkomde de beslissing van Hongkong om de controversiële uitleveringswet formeel in te trekken. Dat wetsontwerp leidde tot de massale protesten. "Nu hoop ik dat de manifestanten deelnemen aan de dialoog", aldus Merkel. Leiders van de protestbeweging in Hongkong hadden gevraagd om met de Duitse leider te spreken, maar volgens een woordvoerder van de Duitse bondskanselier was geen ontmoeting gepland.

De omstreden wet zou de weg geopend hebben voor de uitlevering van Hongkongers aan het Chinese vasteland om daar terecht te staan. De betogingen ertegen in het financiële centrum van Azië zijn al drie maanden aan de gang. De voormalige Britse kolonie is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar veel inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.