Chinese politie verdedigt inzetten “overeenstemmend geweld” PVZ

16 september 2019

10u29

Bron: DPA 0 De grootste politie-organisatie van Hongkong heeft vandaag een officieel bericht uitgestuurd waarin het verdedigt dat politieagenten met scherp schieten als reactie op betogers die molotov-cocktails gooien. Het bericht komt er na een verboden betoging zondag die in het algemeen vreedzaam was verlopen tot er schermutselingen ontstonden tussen betogers, aanhangers van Peking en politie.

De brief van de Junior Police Officers' Association stelt dat als relschoppers overgaan tot "mogelijk dodelijke aanvallen" de politie moet antwoorden met "overeenstemmend geweld of wapens om het te stoppen, scherpe munitie inbegrepen".

Betogers staken zondagavond barricades in brand. Pro-China-activisten vielen hun in het zwart geklede tegenstanders aan in stations. Op een gegeven moment trokken politieagenten hun wapens om betogers te waarschuwen die van dichtbij molotov-cocktails gooiden.

Inzetten geweld

Bij de protesten voor democratie in Hongkong, die nu al vijftien weken aanhouden, zette de politie verschillende tactieken in om de massa's uiteen te drijven. Ze gebruikte traangas, rubberen kogels, klapkogels en waterkanonnen die blauwe verf spuiten. Vorige week kregen agenten die niet in functie zijn "algemene goedkeuring" om arrestaties uit te voeren en geweld te gebruiken indien nodig.

Gouverneur Carrie Lam deed een grote toegeving aan de betogers door het wetsontwerp terug te trekken dat de protestbeweging deed ontstaan. Dat ontwerp liet toe dat burgers zouden uitgeleverd worden aan China. Maar de betogers willen ook een kieshervorming en een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld tegen betogers.