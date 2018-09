Chinese politie arresteert bijna 50 betogers na protest tegen verhoging studiegeld kg

02 september 2018

11u19

Bron: Belga 0 De Chinese politie heeft zaterdagnacht 46 mensen opgepakt na gewelddadige protesten tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hun kinderen. Meer dan zeshonderd betogers waren verzameld voor het politiecommissariaat in Leiyang, een stad in de provincie Hunan, nadat hun protest enkele uren eerder door de politie was opgebroken.

De betogers wilden zaterdagmiddag protesteren tegen het verhoogde inschrijvingsgeld, maar de ordediensten braken die manifestatie meteen op. Een zeshonderdtal misnoegde manifestanten trok daarop naar het politiekantoor. Een vijftigtal heethoofden richtte daar vernielingen aan. Verschillende voertuigen zijn volgens de politie helemaal vernield, terwijl de agenten zelf bekogeld werden met flessen en stenen. De politie heeft 46 mensen opgepakt.



De betoging is begonnen als protest tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld op een middelbare school in de stad. De ouders kregen plots het nieuws dat hun kinderen naar een duurdere privéschool gestuurd moeten worden, omdat er een probleem is met de slaapzalen in de goedkopere middelbare scholen in de stad. Daar zouden te hoge concentraties aan formaldehyde zijn vastgesteld, een gevaarlijke chemische substantie.

