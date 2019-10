Chinese oma (67) mogelijk oudste vrouw die bevalt van baby tvc

28 oktober 2019

11u10

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Een 67-jarige grootmoeder in Oost-China is bevallen van een meisje. Daarmee is ze de oudste Chinese die via een natuurlijke zwangerschap een kind ter wereld brengt. Tian, zoals de vrouw heet, is vrijdag met een keizersnede bevallen in de provincie Shandong, melden lokale media.

De kraamkliniek in Zaozhuang bevestigde dat er een 67-jarige vrouw bevallen is. Over de verwekking van het meisje wisten ze niets te zeggen, want de vrouw was al zwanger toen ze contact opnam met het ziekenhuis.

Als bevestigd kan worden dat het om een natuurlijke zwangerschap ging, is er sprake van een wereldrecord. Volgens het Guinness Recordboek draagt een Britse die in 1997 op 59-jarige leeftijd beviel nu de titel van oudste vrouw die bevallen is van een kind dat op natuurlijke wijze verwekt werd.

Met behulp van in-vitrofertilisatie (IVF) gaat het wereldrecord naar de Indische Erramatti Mangayamma. Zij beviel dit jaar in september op haar 74ste van een tweeling.

