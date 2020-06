Chinese multimiljardair urenlang gegijzeld: zoon ontsnapt en zwemt rivier over om alarm te slaan jv

16 juni 2020

10u52

Bron: CNN 6 De 77-jarige He Xiangjian, een van de rijkste mensen van China, is zondag slachtoffer geworden van een gijzeling en een ontvoeringspoging. Dankzij zijn zoon liep het goed af. Die kon wegglippen, zwom een nabijgelegen rivier over en sloeg alarm bij de politie.

He Xiangjian richtte in 1968 het bedrijf Midea op, een van de grootste Chinese producenten van elektrische apparaten zoals airco’s, luchtontvochtigers en verwarmingstoestellen. Vorig jaar bedroeg de omzet van Midea 33 miljard dollar (29 miljard euro). Het vermogen van He wordt geschat op meer dan 24 miljard dollar (21 miljard euro). Daarmee staat hij op plaats 45 in de wereldwijde rijkeluislijst van Forbes.

Zondag drongen vijf misdadigers zijn huis in Foshan in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong binnen. Veel informatie gaf de politie niet over de zaak. Staatszender CGTN meldde dat er om 17.30 uur een oproep bij de politie binnenkwam over de gijzeling. Volgens de Chinese zakenkrant Securities Times hadden de kidnappers explosieven bij zich. Het slachtoffer van de ontvoeringspoging werd niet bij naam genoemd, maar Midea bedankte later wel de politie via social media.

Nog volgens staatsmedia slaagde de zoon van de miljardair, He Jianfeng, erin om te ontsnappen en zwom hij een rivier over om de politie te waarschuwen. Agenten van verscheidene diensten vielen het huis waar de gijzeling aan de gang was binnen. De vijf criminelen werden aangehouden. Niemand raakte gewond.