Chinese minister trekt naar VS om oplossing handelsoorlog voor te bereiden

17 september 2019

07u39

Bron: Belga 0 Buitenland De Chinese viceminister van Financiën Liao Min trekt woensdag met een delegatie naar Washington om er nieuwe onderhandelingen rond een oplossing voor het handelsconflict voor te bereiden. Die onderhandelingen zouden normaal in oktober plaatsvinden.

Liao reist op uitnodiging van de Verenigde Staten. Eerder deze maand had de Chinese vicepremier Liu He een telefoongesprek met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en met minister van Financiën Steven Mnuchin. Daar werd toen afgesproken dat er volgende maand nieuwe onderhandelingen komen, om te proberen het escalerende handelsconflict dat al meer dan een jaar woedt tussen China en de VS, op te lossen.

De voorbije dagen waren er al een aantal positieve signalen, die kunnen wijzen op een dooi in de relaties. Zo beloofde Washington om een reeks nieuwe invoerheffingen op Chinese producten uit te stellen tot midden volgende maand. De Chinezen van hun kant publiceerden een aantal uitzonderingen op invoerbeperkingen voor Amerikaanse producten.

