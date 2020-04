Chinese miljoenenstad verbiedt het eten van honden en katten Kees Graafland

02 april 2020

11u52

Bron: AD.nl 28 De autoriteiten van de Zuid-Chinese stad Shenzhen doen het eten van honden en katten in de ban. De nieuwe maatregel, die al per 1 mei moeten ingaan, is onderdeel van een groter pakket maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de handel in wilde dieren in China te beteugelen.

Wetenschappers denken dat het coronavirus van dier op mens is overgegaan. De eerste met het coronavirus besmette mensen waren bezoekers van een grote voedselmarkt in de stad Wuhan. Daar worden vleermuizen, slangen, civetkatten, andere wilde dieren, vissen en zeevruchten in groten getale en vaak onder onhygiënische omstandigheden verkocht. Ook tijdens de uitbraak van het SARS-virus eerder dit millennium werden dieren als de dragers van het virus aangewezen.

Het bestuur van Shenzhen, in het zuiden grenzend aan Hongkong, wil in de strijd tegen die dierenhandel het verbod op het eten van honden en katten op 1 mei in laten gaan, meldt persbureau Reuters. Eind februari verbood president Xi Jinping ook al de verkoop en consumptie van wilde dieren.



Dat Shenzhen ook voor een verbod op het eten van honden en katten kiest, beargumenteert het stadsbestuur als volgt: “Honden en katten hebben een hele nauwe relatie met mensen, veel nauwer dan andere dieren. Een verbod op het eten van die dieren is al heel gewoon in meer ontwikkelde landen en in Hongkong en Taiwan.” Het verbod zou ook tegemoetkomen aan de huidige beschaving en de gedachten die daarin bestaan over de omgang met dieren.

Worsteling

De Chinese autoriteiten worstelen met de levendige handel van dieren op de vele voedselmarkten en de uitvoering van het verbod van hun president. Er worden dan wel steeds meer vrieskisten en koelkasten verkocht in Wuhan, maar een traditie in de Chinese eetcultuur is dat je je vlees voor je eigen ogen laat slachten op de markt. Hygiënevoorschriften zijn er genoeg, alleen is het met de naleving en de controle daarvan slecht gesteld. Als de regels zijn overtreden, worden Chinese markten soms voor straf een dag gesloten. Ook is er een steeds grotere vraag naar exclusieve producten en dieren.

Het verbod van president Xi moet nog worden uitgewerkt in duidelijker regelgeving. Ondertussen zijn in China, nu het land weer opkrabbelt na een lockdown, ook de vele versmarkten weer opengegaan. Er zou daar weer op min of meer dezelfde voet worden doorgewerkt als voor de corona-uitbraak in het land, melden ooggetuigen deze week in Engelstalige media.

Volgens een medewerker van de gezondheidsdienst in Shenzhen hebben mensen genoeg aan het eten van gevogelte, vee en zeevruchten. “Er is geen bewijs dat het consumeren van wilde dieren voedzamer is”, Liu Jianping. De maatregel wordt warm verwelkomd door lokale dierenrechtengroeperingen.

