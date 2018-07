Chinese miljardair stort te pletter wanneer hij foto wil nemen in de Provence kg

04 juli 2018

14u12

Bron: Belga 1 Een topman van het Chinese conglomeraat HNA Group, de 57-jarige Wang Jian, is gestorven bij een ongeluk in Frankrijk. Dat maakte het bedrijf eerder vandaag bekend. De man verloor zijn evenwicht toen hij een foto wilde nemen vanop tien meter hoogte en overleefde de val niet.

Wang kwam ten val tijdens een toeristische uitstap in de Provence. In het dorp Bonnieux klom hij op een omwalling om een foto te nemen, maar stortte daarbij tien meter naar beneden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. De lokale gendarmerie is bezig met een onderzoek. Men gaat uit van een ongeval.

Wang was co-voorzitter van HNA en één van de grootste aandeelhouders, voor zo'n 15 procent. Zijn fortuin wordt op 1,5 miljard dollar geschat. "De HNA Group betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van Wang", luidt het in het persbericht.





HNA is onder meer eigenaar van Hainan Airlines, dat ook op Zaventem vliegt. Het conglomeraat is daarnaast ook één van de grootste aandeelhouders van Deutsche Bank. Vele overnames zadelden het bedrijf echter op met massale schulden, tot zo'n 125 miljard euro eind vorig jaar.