Chinese mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang vrijgelaten jv

05 april 2020

08u41

Bron: ANP 0 In China is de prominente mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang vrijgelaten. Dat heeft zijn vrouw Li Wenzu gemeld op Twitter. Ze zegt dat ze haar man aan de telefoon heeft gehad. Tijdens het gesprek zei Wang dat hij in zijn huis in Jinan zit.



Wanneer hij zijn vrouw en zoon weer kan zien is niet duidelijk. Wang zou na zijn vrijlating 14 dagen in thuisquarantaine moeten omdat in de gevangenis waar hij was gedetineerd, corona heerst. Dat kreeg althans de Chinese mensenrechtenorganisatie Minsheng Guancha eerder te horen van de autoriteiten.

Wang Quanzhang werd in 2015 gearresteerd met meer dan tweehonderd andere advocaten en mensenrechtenactivisten tijdens een hard optreden van de overheid tegen mensen die het opnamen voor slachtoffers van politieke repressie. Wang behandelde destijds gevoelige zaken, waaronder verdenkingen van martelingen door de politie. Ook verdedigde hij aanhangers van de verboden Falun Gong-beweging. Begin vorig jaar werd Wang veroordeeld tot 4,5 jaar cel, na een proces achter gesloten deuren.