Chinese mensenrechtenactivist 'Supervulgaire Slachter' veroordeeld tot acht jaar cel

Bron: BBC, vrtnws 0 AP De prominente Chinese mensenrechtenactivist Wu Gan, beter bekend onder zijn onlinenaam Super Vulgar Butcher, is tot acht jaar cel veroordeeld wegens subversie. Wu Gan zit al sinds 2015 in voorarrest. Toen arresteerden de Chinese autoriteiten meer dan 200 advocaten en activisten. Wu, zelf een advocaat, heeft verklaard in beroep te willen gaan tegen zijn veroordeling. Die wordt gezien als de zwaarste straf die werd uitgesproken tegen een mensenrechtenactivist sinds het begin van die zuiveringsactie.

Wu Gan staat bekend om zijn online campagnes, waarin hij de autoriteiten vernedert. Zo postte hij een foto waarin hij poseert met messen, die "moesten dienen om de varkens te slachten", een verwijzing naar corrupte lokale ambtenaren.

De rechtbank in Tianjin verklaarde dat Wu Gan "mistevreden was over het huidige beleid, en dat leidde tot gedachten die de staatsmacht ondermijnen". Het hof beschuldigde er hem ook van valse informatie te verspreiden en mensen online te beledigen.

Slachtoffers van staatsmacht

Wu Gan ijverde voor wat hij de slachtoffers van de staatsmacht noemde. Zo nam hij het op voor een verkrachtingsslachtoffer die haar belager doodde. Het hooggeplaatste lid van de Communistische Partij werd met een mes doodgestoken. Wu werd opgepakt in mei 2015, terwijl hij actie voerde bij een plaatselijke rechtbank, waar vier mensen voor moord waren veroordeeld, die volgens hem onschuldig waren.

Zijn activisme had vaak een speelse en ondeugende toon. Zo photoshopte hij de gezichten van drie functionarissen van de provincie Henan op varkens en postte hij die foto's op sociale media met het bijschrift: "Meestgezocht ter wereld: drie dikke varkens".

Schrik voor protestbewegingen

De Chinese overheid toont de voorbije jaren steeds minder tolerantie voor afwijkende meningen. De leiders in Peking zijn als de dood voor dissidente stemmen. Ze proberen die in de kiem te smoren voor ze kunnen uitgroeien tot protestbewegingen zoals in de Arabische wereld, bij het begin van dit decennium.

Wu Gan reageerde laconiek op zijn veroordeling. Volgens zijn advocaat zei Wu dat hij de Communistische Partij dankbaar is voor de grote eer. “Ik blijf trouw aan onze uitgangspunten, en zal nog een tandje bijsteken om extra inspanningen te leveren”, zo zou de activist eraan hebben toegevoegd.

Amnesty International noemt de rechtszaken tegen activisten op tweede kerstdag schandelijk. De datum werd duidelijk gekozen "omdat er dan minder reactie kan worden verwacht van diplomaten, journalisten en het publiek".

