Chinese media roepen op tot ‘zero tolerance’ na oproer in Hongkong AW

02 juli 2019

08u40

Bron: The Guardian 0 Nadat er gisteren geweld uitbrak tijdens een manifestatie voor de democratie in Hongkong, roepen Chinese staatsmedia op tot een nultolerantiebeleid in Hongkong. Dergelijke “ernstige illegale acties” ondermijnen volgens Peking het principe van “één land, twee systemen”, waar de autonomie van Hongkong op is gebaseerd.

“De Chinese samenleving is er zich bewust van dat een nultolerantiebeleid het enige antwoord is op zulk destructief gedrag. Zonder zo’n beleid zou je de doos van Pandora openen”, schreef de Global Times, een Chinees dagblad dat gepubliceerd wordt door de Communistische Partij van China.



In diezelfde krant stond overigens een lovend artikel over de overdracht van de Britse kolonie Hongkong aan China 22 jaar geleden. Die verjaardag werd gisteren gevierd en was eveneens een oorzaak van de rebellie. Hongkong protesteert immers tegen de groeiende invloed van Peking. “Er heerste een feestelijke sfeer in Hongkong toen mensen met verschillende achtergronden deelnamen aan tal van activiteiten om het jubileum te vieren”, schreef dezelfde staatskrant daarover. Helemaal onderaan het artikel werden de protesten kort vermeld.

Invasie van het parlementsgebouw

Gisteren vond er in Honkgong een grote manifestatie voor de democratie plaats voor de 22ste verjaardag van de overdracht van de semi-autonome regio aan China door het Verenigd Koninkrijk in 1997. Die demonstratie liep uit de hand toen enkele tegenstanders van de aan China getrouwe regering in Hongkong een parlementsgebouw binnendrongen.



In het gebouw haalden ze portretten van staatslui naar beneden, spoten ze leuzen in graffiti en vernielden ze de veiligheidscamera’s. Verschillende betogers trokken naar de grote vergaderzaal en legden er een Britse vlag neer. Ondertussen gingen manifestanten buiten aan het gebouw verder met het vernietigen van glazen panelen om de toegang tot het gebouw groter te maken. Anderen bouwden barricades tegen de politie.



Niet enkel China maar ook de Hongkongse regeringsleider Carrie Lam veroordeelde de “extreem gewelddadige” invasie van het parlement. Zij kan ook op Chinese steun rekenen als ze een strafrechtelijk onderzoek starten naar de “gewelddadige overtreders”, aldus een woordvoerder van de Chinese overheid.

Meer over Hongkong

China