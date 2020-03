Chinese media moeten knippen in personeel in de VS jv

02 maart 2020

20u31

Bron: DPA/ANP 0 De vijf Chinese media die werken in de Verenigde Staten moeten hun personeelsbestand met bijna de helft doen afnemen. Dat heeft Washington beslist. De maatregel is een volgende stap in de ‘media-oorlog’ tussen beide landen, nadat de VS bekend maakten dat ze de mediakanalen beschouwen als staatsbedrijven. Daardoor moeten ze zich net als buitenlandse diplomatieke missies registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vijf mediabedrijven - Xinhua, CGTN, China Radio, China Daily en The People's Daily - mogen nog slechts 100 medewerkers hebben in de VS, in plaats van 160. Dat is het gevolg van de beslissing van de VS om de vijf te beschouwen als ‘buitenlandse missies’, waardoor het ministerie van Buitenlandse Zaken meer zicht zal hebben op de manier waarop de bedrijven werken in de VS.

De limiet op het aantal medewerkers komt er bovendien nadat China de perskaart van drie journalisten van de Wall Street Journal had ingetrokken na een kritische opiniebijdrage in de krant over de aanpak van het coronavirus in China.

De Republikeinse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei maandag dat de VS er met de nieuwe zet voor willen zorgen dat China op een eerlijkere manier met Amerikaanse en andere buitenlandse media in China omgaat.

"De Chinese overheid houdt buitenlandse journalisten al jaren enorm streng in de gaten. Ook is er sprake van intimidatie en worden journalisten lastiggevallen", aldus een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.