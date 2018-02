Chinese marine test ultramodern superkanon: "Angstaanjagend, Europa loopt hopeloos achter" Joeri Vlemings

06 februari 2018

16u25 0 De Chinezen hebben voor het eerst een elektromagnetische railgun gemonteerd op een oorlogsschip. Dit superkanon schiet projectielen met een enorme snelheid op het doel af. VUB-professor Jonathan Holslag ziet een "angstaanjagende versnelling van de wapenwedloop". Hij waarschuwt ervoor dat Europa hopeloos achterophinkt.

De VS mag dan wel technologisch vooruitlopen op zijn concurrenten, China is wel het eerste land dat een elektromagnetische railgun op een landingsschip monteert om het te testen. "De Amerikanen hebben de kans verkeken om hun technologische voorsprong ook militair te verzilveren", zegt Chinakenner Jonathan Holslag. "Nochtans is militaire macht essentieel. Europa moet goed nadenken over haar rol hierin. De combinatie van de Europese zwakte en het vooruitdenken van China is angstaanjagend."

Het Chinese superkanon, waarvan vorige week de eerste beelden op sociale media opdoken, is een van de ultramoderne technieken die in volle ontwikkeling zijn en deel uitmaken van de versnelde wapenwedloop tussen de VS en China. De railgun is nog niet operationeel - noch bij de Amerikanen noch bij de Chinezen - maar de ambitie van China is groot. "De Chinezen zouden ons weleens kunnen verrassen", beweert Holslag. "Hun budgetten zijn immens. Ze willen dat dit superkanon binnen vijf à tien jaar operationeel is." En met zijn spectaculaire eigenschappen kan het Chinese superkanon - dodelijker dan bestaande wapens - de rest van de wereld wel degelijk pijn doen.

