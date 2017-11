Chinese legerchef pleegt zelfmoord bewerkt door: mvdb

Bron: ANP - Reuters 0 REUTERS Generaal Zhang Yang (1951-2017), foto uit 2014. Een hoge Chinese militair heeft zelfmoord gepleegd nadat de autoriteiten een onderzoek naar hem hadden ingesteld. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua heeft Zhang Yang op 23 november in zijn eigen huis een eind aan zijn leven gemaakt. Zhang (66) was een lid van de machtige Centrale militaire commissie.

Het onderzoek richtte zich op zijn banden met de in ongenade geraakte generaals Guo Boxiong en Xu Caihou. Die worden ervan verdacht voor miljoenen aan steekpenningen in eigen zak te hebben gestopt. Guo kreeg hiervoor vorig jaar een levenslange gevangenisstraf. Xu overleed in 2015 voordat hij berecht kon worden.

Het onderzoek tegen Zhang heeft volgens Xinhua aangetoond dat hij de discipline ernstig had geschonden en dat hij verdacht werd van het aannemen van steekpenningen.

Volgens het persbureau was de herkomst van een groot deel van zijn bezittingen onduidelijk. In een officiële verklaring stelden het ministerie van Defensie en het Chinese leger dat Zhang door zelfmoord te plegen "zijn straf door de partij en het land heeft ontlopen, een walgelijke daad".

