Chinese kritiek op VS om 'militarisering' van de ruimte

23 december 2019

13u42

Bron: ANP 0 Ruimtevaart De oprichting van de Amerikaanse ruimtemacht Space Force is slecht gevallen in China. Peking verwijt de Amerikanen de ‘militarisering’ van de ruimte na te streven.

De Amerikaanse president Donald Trump riep de nieuwe tak van de Amerikaanse strijdkrachten vrijdag in het leven. Die krijgt zo'n 16.000 medewerkers en moet zich gaan bezighouden met oorlogsvoering in de ruimte. Dat is volgens Trump het nieuwste strijdtoneel.

China reageerde vandaag kritisch. “Deze acties van de VS zijn een forse schending van de internationale consensus over het vreedzame gebruik van de ruimte”, zegt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ze vormen een direct gevaar voor de ruimte, vrede en veiligheid.”

De Chinezen hopen in 2022 een bemand ruimtestation te hebben en willen volgend jaar een onbemande missie naar Mars sturen.