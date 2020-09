Chinese klokkenluidster die beweert dat coronavirus in lab is ontstaan, werkte voor Steve Bannon toen die nog adviseur was van Trump AW

18 september 2020

12u19

Bron: NYT, Business Insider 9 Maandag publiceerde de Chinese viroloog Li-Meng Yan een paper (zonder peer-reviews) waarin ze naar eigen zeggen bewijst dat het coronavirus in een labo is ontstaan. Haar werk werd meteen overladen met bakken kritiek. Bovendien is de paper van Yan nog een tikkeltje verdachter geworden nu blijkt dat de viroloog en de rest van haar onderzoeksteam werkten voor organisaties die werden geleid door Steve Bannon, de voormalige adviseur van Donald Trump.

Afgelopen weekend sprak Yan - die vroeger postdoctoraal onderzoeker was aan de Hong Kong University, maar naar de Verenigde Staten vluchtte - voor het eerst de volgende woorden uit: “Het virus is niet van natuurlijke origine”, zei ze tijdens een interview. In werkelijkheid zou het virus in een lab zijn ontstaan dat “gecontroleerd wordt door de Chinese overheid”. “De dierenmarkt in Wuhan is slechts een rookgordijn”, zei ze nog. Om haar stelling te bewijzen, publiceerde ze maandag een (wetenschappelijke) paper. Alleen staan daar volgens Amerikaanse topvirologen behoorlijk wat hiaten in.



“Enkele mensen vroegen me wat ik van deze ‘preprint’ vind”, zo schrijft viroloog Angela Rasmussen op Twitter. “Raad eens wat ik vind van een politiek gemotiveerde conclusie, die niet wordt ondersteund door data, van een instituut dat werd geleid door Steve Bannon. Ik voel het niet”, besluit ze met een sarcastische ondertoon.

‘Verdacht’

Heel wat andere wetenschappers treden Rasmussen bij. Ze bestempelen de stelling van Yan als “verdacht”. Bovendien heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al meerdere keren gezegd dat er geen enkel bewijs is dat het virus in een laboratorium zou zijn ontstaan. De volgens Yan ‘verdachte’ genetische eigenschappen van het coronavirus SARS-CoV-2 zijn volgens andere wetenschappers simpelweg het resultaat zijn van een recombinatie met andere coronavirussen.

Link met Steve Bannon

Dat Yan en haar collega’s voor een non-profitorganisatie van Bannon werkten, is wél verdacht. Bannon was tot zijn ontslag in augustus de adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. En die beweerde eerder al eens dat het virus het werk van de Chinese overheid zou zijn. Er heersen al enige tijd handelsspanningen tussen de VS en China wat velen doet vermoeden dat de beschuldiging van viroloog Yan wel eens politieke doeleinden kunnen hebben.