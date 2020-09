Chinese klokkenluidster beweert dat coronavirus ontstaan is in lab en kan daar wetenschappelijk bewijs voor leveren AW

12 september 2020

14u21

Bron: Tech Times, Loose Women 118 De Chinese viroloog en klokkenluidster Li-Meng Yan, heeft beloofd om wetenschappelijk bewijs te publiceren dat aantoont dat het coronavirus afkomstig is van een lab in Wuhan. Volgens haar is de theorie van de dierenmarkt slechts een fabeltje dat moet dienen als dekmantel voor de Chinese regering. “De verklaring van Yan heeft geen wetenschappelijke basis en is louter gebaseerd op geruchten”, reageert de universiteit waarvoor Yan werkte in een verklaring.

“De dierenmarkt is slechts een rookgordijn, dit virus is niet van natuurlijke origine”, aldus Yan in de Britse talkshow ‘Loose Women’. Meer zelfs, volgens haar is het virus ontstaan “in een lab in Wuhan dat gecontroleerd wordt door de Chinese overheid”.



Om haar stellingen te bewijzen, zou de Chinese viroloog op een geheime locatie aan een wetenschappelijk rapport aan het werken zijn. En dat rapport zal voor iedereen leesbaar zijn, “ook voor degenen zonder een biologische achtergrond”. Het is levensbelangrijk dat we de oorsprong van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 kennen, zo benadrukt Yan. “Anders kunnen we het nooit overwinnen.”

Het wetenschappelijke bewijs dat het virus is ontstaan in een laboratorium zal echter nooit geleverd kunnen worden, volgens de Chinese National Health Commission. “Zodra er sprake was van besmettingen in Wuhan, heeft China er alles aan gedaan om de verspreiding van het virus te stoppen", zo reageren ze in een verklaring. “Daarbij heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al meerdere keren gezegd dat er geen enkel bewijs is dat het virus in een laboratorium zou zijn ontstaan."

SARS-onderzoek

Yan werkte aanvankelijk als viroloog en immunoloog aan de Hong Kong School of Public Health. Ze had met haar SARS-onderzoek dat ze daar verrichte zelfs levens kunnen redden, zo zegt ze zelf. Maar haar leidinggevenden negeerden haar bevindingen en probeerden haar zelfs het zwijgen op te leggen. Inmiddels vluchtte ze naar de Verenigde Staten waar ze zich schuilhoudt voor de Chinese autoriteiten. Ze heeft schrik voor de gevolgen van haar verklaring, maar zou naar eigen zeggen spijt hebben gehad als ze had gezwegen.

De universiteit waar Yan werkte, reageerde inmiddels ook en verduidelijkt dat Yan een postdoctoraal onderzoeker was. Volgens de professor die haar begeleidde bij haar onderzoek, had dat onderzoek helemaal niets te maken met virussen die van mens op mens worden overgedragen - en kon ze bijgevolg ook geen oplossing hebben gevonden die levens kon redden. “Andere wetenschappers hebben daarbij geen enkel bewijs gevonden dat het virus door de mens gemaakt werd."