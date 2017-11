Chinese kleuterschool onder vuur: kinderen kregen injecties en pillen TK

08u59

Bron: Belga 0 REUTERS De Chinese politie heeft een onderzoek geopend naar een kleuterschool in Peking, omdat de peuters er systematisch zouden geïnjecteerd zijn met allerlei medicijnen. Enkele weken geleden kwam in een kinderdagverblijf in Shangai al een gelijkaardige zaak aan het licht.

Volgens de autoriteiten zouden minstens acht peuters injecties hebben gekregen met nog onbekende stoffen. Ouders vertelden aan lokale media dat ze sporen van naalden aantroffen op de armpjes van hun kinderen, waarna ze alarm sloegen. De kinderen zouden ook allerlei siroopjes en pillen hebben gekregen als ze een dutje moesten doen, en enkele ouders getuigden over mogelijk seksueel misbruik. Kinderen die niet luisteren moesten hun kleren uitdoen of werden opgesloten in een donkere kamer", vertelde één ouder aan lokale media.

De politie onderzoekt de zaak en het departement onderwijs in Peking gaat alle kleuterscholen onderwerpen aan controle. Het schooltje zelf is onderdeel van de Chinese onderwijsverstrekker RYB Education, een van de grootste in het land. Die heeft zich intussen geëxcuseerd voor de zaak, maar zei daarbij wel dat er ook veel "valse beschuldigingen" de ronde doen. "Als blijkt dat er iets is foutgelopen, dan zullen we onze verantwoordelijkheid nemen."

Vorig jaar kwam RYB Education al eens in opspraak voor misbruik in een schooltje in de provincie Jilin. Toen belandden vier leraren in de cel. Ook daar zouden de kinderen injecties met allerlei middelen hebben gekregen.