Chinese kleuterleidster aangehouden voor vergiftigen 23 kindjes jv

02 april 2019

13u09

Bron: CNN 0 Een kleuterleidster wordt ervan verdacht 23 kinderen te hebben vergiftigd op de Mengmeng-school in Jiaozuo. Ze zou nitriet in de pap van de kindjes gedaan hebben. Ze is aangehouden.

De 23 kinderen werden allemaal ziek nadat ze woensdagochtend van de pap hadden gegeten. Een van de kindjes moet nog altijd medicatie krijgen terwijl zeven anderen ook nog in het ziekenhuis verblijven. De vijftien overige slachtoffers zijn weer thuis.

Volgens het onderzoek van de politie zou de kleuterleidster bewust nitriet in het eten van de kleintjes gedraaid hebben. Nitriet, zout van salpeterig zuur, wordt normaal gebruikt in meststoffen, in conserveringsmiddelen en zelfs in munitie en explosieven. Wie er hoge doses van binnenslikt, kan een verhoogde hartslag en hoofdpijn krijgen. Het kan ook leiden tot braken en zelfs tot de dood.

Een van de ouders zei in de pers dat hij naar school werd geroepen omdat zijn kind had overgegeven en flauwgevallen was. Toen de vader ter plaatse kwam, was het kind bewusteloos.

