Chinese journalisten moeten examen afleggen over gedachtegoed president Xi Jinping

20 september 2019

16u27

Bron: South China Morning Post 0 Duizenden journalisten van een vijftiental Chinese staatsmedia moeten binnenkort een examen afleggen waarin gepeild wordt naar hun kennis van en loyauteit aan het gedachtegoed van president Xi Jinping. Dat schrijft de krant South China Morning Post. Wie niet slaagt, kan zijn perskaart kwijt geraken. Critici vrezen dat het examen slechts een opstapje is naar nog meer controle van alle journalisten in het communistische land.

De Communistische Partij lanceerde dit voorjaar de gloednieuwe smartphone-app Xuexi Qiangguo, die ruwweg te vertalen valt als ‘studie om het land te versterken, maar met de ‘Xi’ ook verwijst naar president Xi Jinping. De app verzamelt nieuwsberichten, video’s en documentaires over het communistische gedachtegoed van de president en wordt gezien als de 21ste-eeuwse variant van het legendarische Rode Boekje van Mao Zedong (1893 - 1976), de eerste leider van de Volksrepubliek China.

Bedoeling van de overheid is dat de propaganda-app door zoveel mogelijk Chinezen wordt gebruikt. Ze bevat bijvoorbeeld ook een agenda, een chatfunctie en gebruikers kunnen er quizzen over het communisme oplossen. En voor journalisten komt er binnenkort een functie bij, heeft de mediaregulator nu aangekondigd: een officieel examen over het communistische gedachtegoed zoals dat op de app naar voren wordt gebracht.

Ongeveer 10.000 journalisten en reporters bij in totaal 14 staatspersagentschappen zullen in oktober deelnemen aan een pilootproject. Wie zijn perskaart vernieuwd wil zien, zal moeten slagen in de test. Wie faalt, mag slechts één keer opnieuw deelnemen. Critici noemen het een overduidelijke poging de greep op onafhankelijke verslaggeving te versterken.

Voorlopig is de test enkel bedoeld voor verslaggevers bij de staatsagentschappen, maar gevreesd wordt dat het systeem gaandeweg voor alle journalisten zal gelden. Vanaf maandag zullen de eerste voorbeeldvragen op de app gezet worden. Het examen bestaat uit vijf onderdelen, waaronder kennis over het marxisme in het algemeen, een onderdeel over propaganda en een deel over Xi Jinpings beleid.

Volgens de ngo Reporters Without Borders staat China qua persvrijheid dit jaar op de 177ste plaats in een ranking van 180 landen. Enkel in Eritrea, Noord-Korea en Turkmenistan is het nog slechter gesteld met de vrijheid van informatie.