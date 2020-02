Chinese journalist verdwenen die zich kritisch uitliet over aanpak coronavirus in Wuhan KVDS

10 februari 2020

20u01

Bron: CNN 6 Een Chinese journalist die op een kritische manier verslag uitbracht vanuit Wuhan – de plaats van waaruit het coronavirus zich verspreid zou hebben – is sinds vorige week donderdag verdwenen. Volgens familie en vrienden van Chen Qiushi (34) werd hij het zwijgen opgelegd door de Chinese overheid. Op sociale media weerklinkt een storm van protest.

Chen kwam op 24 januari aan in Wuhan, een dag nadat de stad onder lockdown geplaats werd en niemand nog naar buiten mocht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij bezocht er overvolle ziekenhuizen en liet alles zien op sociale media.

Sterven

“Ik zal mijn camera gebruiken om verslag uit te brengen over wat er echt in Wuhan gebeurt om de uitbraak van het coronavirus in te dijken”, klonk het in een video. “Ik zal geen geruchten verspreiden, ik zal geen angst of paniek zaaien, maar ik zal ook de waarheid niet verbergen. Ik ben niet bang om te sterven. Waarom zou ik bang zijn voor jou, communistische partij?”





Vrienden vreesden dat de man met zijn reportages in het vizier zou komen van de Chinese overheid en hadden meermaals per dag contact met hem. Donderdag reageerde hij plots niet meer.





Donderdagavond postten de vrienden van Chen een videoboodschap van diens moeder op zijn sociale media. Daarin vertelde ze dat haar zoon vermist was en riep ze iedereen op om te helpen hem te vinden. Chen had zijn logingegevens achtergelaten voor het geval er iets mis zou gaan met hem. (lees hieronder verder)

De Chinese overheid liet de ouders van de man intussen weten dat Chen verplicht in quarantaine zit. Ze weigerden te zeggen wanneer hij meegenomen was en waar hij precies zat.

Volgens vrienden zou Chen echter in uitstekende gezondheid geweest zijn voor hij verdween. Zij maken zich dan ook zorgen dat hij net geïnfecteerd kan raken terwijl hij vastzit.

Weibo

Het zou niet de eerste keer zijn dat Chen het zwijgen wordt opgelegd. Hij bracht ook al verslag uit over de prodemocratische protesten in Hongkong afgelopen zomer. Op het sociale mediaplatform Weibo liet hij zich kritisch uit over de Chinese retoriek dat het zou gaan om “separatisten” en “onruststokers”. “De meesten van hen zijn vreedzaam”, klonk het. Het resultaat was dat hij naar het vasteland werd teruggeroepen en meermaals ondervraagd. (lees hieronder verder)

Zijn accounts op sociale media werden gewist, onder meer op Weibo, waar hij 740.000 volgers had. Het duurde niet lang eer hij nieuwe had, op YouTube en Twitter. Die werden gelijk geblokkeerd in China. Met speciale programma’s proberen zijn Chinese fans ze echter te omzeilen.

Het verhaal van Chen doet denken aan dat van Li Wenliang (34). De arts uit Wuhan stierf aan het virus waarvoor hij iedereen had proberen te waarschuwen en waarvoor hij ook het zwijgen werd opgelegd. Volgens de Chinese politie verspreidde de dokter “leugens”.

Zijn dood veroorzaakte ongeziene verontwaardiging op sociale media en er werden excuses geëist met de hashtag ‘I wil vrijemeningsuiting’. Het enige resultaat was dat de hashtag de volgende dag gecensureerd werd.