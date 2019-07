Chinese jongen van 13 maakt joyride met gestolen vliegtuigen... en krijgt prompt een pilotentraining PVZ

23 juli 2019

14u49

Bron: The Independent 1 Een Chinese jongen van amper 13 mag een pilotentraining volgen, nadat hij... twee watervliegtuigen stal en er een rondje mee maakte. Hij crashte tot tweemaal toe tegen een omheining en werd opgepakt aan de hand van camerabeelden. Van de politie kreeg hij een boete, van de eigenaars een training. Die waren namelijk flink onder de indruk van de jongen.

De tiener uit Oost-China met een passie voor vliegtuigen was vorige week al enkele dagen de vliegtuigtechnici aan het observeren, toen hij het zelf eens wilde proberen. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de tiener in het midden van de nacht komt aangereden op zijn fiets en in de hangar verdwijnt. Kort nadien brengt de jongen een watervliegtuig naar buiten. Hij kruipt vervolgens in de cockpit en rijdt een paar rondjes voor hij ermee tegen de omheining botst. Onmiddellijk daarna haalt hij een tweede vliegtuigje naar buiten, waar hij opnieuw een drietal rondjes mee rijdt. Wanneer hij ook daarmee crasht, springt hij op zijn fiets en rijdt weer weg.

Straf of beloning?

De vliegtuigtechnici vonden het al verdacht dat de jongen zo veel op het vliegtuigterrein rondhing, en via de camerabeelden kon de politie de tiener al snel opsporen. De agenten gaven hem een waarschuwing en de tiener kreeg ook een boete, nadat hij voor meer dan 1.000 euro schade had veroorzaakt.

Maar de piloten, die prijzen hem nu vooral om zijn kunsten en intelligentie. Volgens hen is het ongezien dat iemand een vliegtuig weet te besturen, door alleen maar te observeren en zonder instructies te krijgen. Ze hebben de jongen daarom nu een pilotentraining aangeboden.