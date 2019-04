Chinese jongen (12) draagt vriend al zes jaar op zijn rug naar school TVC

01 april 2019

12u55

Bron: Daily Mail 5 De twaalfjarige Xu Bingyang uit de Chinese stad Meishan, gelegen in de provincie Sichuan, draag al zes jaar lang zijn klasgenoot Zhang Ze op zijn rug naar school. De mindervalide jongen kreeg op vierjarige leeftijd de zeldzame spierziekte myasthenia gravis. Sindsdien kan hij niet meer zelfstandig lopen.

Xu is veel groter en sterker dan zijn vriend Zhang en vindt het daarom ook niet erg om als ‘levende wandelstok’ voor zijn vriend te dienen. “Voor mij vraagt het niet veel moeite om hem op te heffen”, zegt Xu. “Ik weeg meer dan 40 kilogram en Zhang Ze weegt maar 25 kilogram.”

Elke dag praat, speelt en studeert hij met me. En elke dag bedank ik hem om zo goed voor mij te zorgen Zhang Ze

Toch vindt de mindervalide jongen de barmhartigheid van zijn vriend niet vanzelfsprekend. “Xu is mijn beste vriend”, zegt hij. “Elke dag praat, speelt en studeert hij met me. En elke dag bedank ik hem om zo goed voor mij te zorgen.”

Sinds de jongen de ongeneselijke spierziekte kreeg, kan hij de spieren in zijn benen niet meer gebruiken. Gelukkig kon hij wel naar school gaan, omdat Xu hem al vanaf het begin had voorgesteld om hem op zijn rug naar de klas te brengen. Daarnaast helpt Xu Zhang ook als hij naar het toilet moet of als ze naar een andere klasruimte moeten gaan.

Onbaatzuchtig

Zhang werd gedurende drie jaar ook geholpen door een andere jongen, maar die stopte ermee omdat hij te weinig tijd had om te spelen en te studeren. Xu daarentegen bleef zich inzetten voor zijn vriend. “We hebben Xu nog nooit horen klagen”, zeggen de leerkrachten. ”Hij is heel volwassen voor zijn leeftijd en werkt heel hard.”

De moeder van de behulpzame jongen wist in het begin zelfs niets van haar zoons onbaatzuchtige daad. “Hij heeft er nooit wat van gezegd”, zegt ze. “Ik hoorde het via andere leerlingen.”