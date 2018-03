Chinese 'Jack the Ripper' krijgt de doodstraf ADN

30 maart 2018

10u18

Bron: ANP 0 Een rechtbank in China heeft een man ter dood veroordeeld voor de verkrachting van en moord op elf vrouwen en meisjes in veertien jaar tijd. De veroordeelde wordt ook wel de "Chinese Jack the Ripper'' genoemd, verwijzend naar de beruchte moordenaar in Engeland.

De 54-jarige Gao Chengyong heeft bekend tussen 1988 en 2002 elf mensen te hebben vermoord in de steden Baiyin en Baotou. Het jongste slachtoffer was amper acht jaar oud. Hij volgde zijn slachtoffers naar huis, waar hij ze verkrachtte en vermoordde. Van veel slachtoffers sneed Gao de keel door. Ook verminkte hij ze, onder meer door delen van hun geslachtsorganen af te snijden.

Gao werd in 2016 gearresteerd in zijn groentewinkel. De politie kwam hem op het spoor via een familielid. Zijn oom moest DNA afstaan na een misdrijf, waarna vast kwam te staan dat de seriemoordenaar familie van hem moest zijn. Daarmee kwam een einde aan een speurtocht die 28 jaar had geduurd.

Meer over Gao Chengyong