Chinese 'Jack the Ripper' geëxecuteerd: "Moordenaar had obsessie voor vrouwen die iets rood droegen"

03 januari 2019

14u25

Bron: ANP, South China Morning Post 0 De Chinese autoriteiten executeerden deze ochtend een beruchte seriemoordenaar en -verkrachter. De 54-jarige Gao Chengyong vermoordde tussen 1988 en 2002 op een gruwelijke manier elf vrouwen en minderjarige meisjes. Veel slachtoffers droegen naar verluidt rode kleding. Omdat hij verschillende van zijn slachtoffers verminkte, werd hij ook wel de Chinese ‘Jack the Ripper’ genoemd.

De Chinese moordenaar maakte zijn eerste slachtoffer in 1988, het jaar dat zijn zoon werd geboren. De politie vond toen een 23-jarige vrouw met 26 messteken in haar lichaam. De moorden daarna vertoonden eenzelfde patroon. De seriemoordenaar volgde zijn slachtoffers -die vaak rode kledij droegen- naar huis, waar hij ze vervolgens verkrachtte, verminkte en vermoordde. Dit gebeurde meestal op klaarlichte dag. De meeste slachtoffers waren twintigers, maar hij vermoordde ook een 8-jarig meisje.



Gao Chengyong pleegde de gruwelijke moorden in een tijdspanne van veertien jaar in de provincie Gansu en de autonome regio Binnen-Mongolië. Vrouwen uit die regio durfden jarenlang niet meer alleen de straat op.

Vrouwenhater

“De moordenaar heeft een seksuele perversie en haat vrouwen”, stelde de politie in 2004, toen ze voor de eerste keer een link legde tussen de verschillende moorden en een beloning van omgerekend 27.000 euro uitloofde voor elke informatie.



De politie arresteerde Gao Chengyong uiteindelijk in 2016 in de groentewinkel waar hij werkte. De man werd per toeval geïdentificeerd, nadat bij een familielid -dat was opgepakt voor een klein misdrijf- een DNA-test werd afgenomen. De speurders merkten gelijkenissen op met het DNA van de seriemoordenaar die al 28 jaar werd gezocht.

Executie

Twee jaar na zijn arrestatie keurde het Chinese Hooggerechtshof de executie van de man goed. Hij is vandaag ter dood gebracht in de noordelijke prefectuur Baiyin.

Hoe hij is geëxecuteerd, is niet officieel bekendgemaakt. Doorgaans wordt de doodstraf in China voltrokken door een injectie of een vuurpeloton.

