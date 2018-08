Chinese intellectueel is onvindbaar nadat veiligheidsdiensten zijn live interview abrupt onderbraken AW

03 augustus 2018

13u08

Bron: Belga 0 Een bekende Chinese intellectueel en criticus van het communistische regime is verdwenen. Gewapende manen vielen zijn appartement binnen en onderbraken het interview dat hij live aan een Amerikaanse televisiezender gaf. Daarna gaf hij geen teken van leven meer.

De gepensioneerde tachtigjarige academicus Sun Wenguang was een telefonisch interview aan het Mandarijnse tv-kanaal van Voice of America (VOA) aan het geven, toen de autoriteiten plotseling verschenen in zijn huis in de Oost-Chinese stad Jinan.

"De politie is teruggekeerd om me het zwijgen op te leggen! ", schreeuwde Sun nog, die acht veiligheidsmensen telde, volgens een audiofragment dat woensdag verspreid werd. Voor het audiofragment eindigt, hoor je Sun nog roepen tegen de politie: "Jullie zijn hier volledig illegaal! Ik heb mijn vrijheid van meningsuiting".



Het persagentschap AFP probeerde hem vandaag meerdere keren tevergeefs te bellen op zijn vaste en mobiele telefoon. Het incident illustreert hoezeer de repressie van dissidenten is toegenomen in de vijf jaar dat president Xi Jinping aan de macht is.